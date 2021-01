Sanremo. La frana sulla strada che porta a Bussana Vecchia di Sanremo non ha isolato il piccolo e antico borgo. Per raggiungere l’abitato, infatti, lo smottamento causato dalle forti piogge delle ultime ore può essere bypassato percorrendo via Armea e superando il carcere: un tragitto di certo più lungo ma sicuro.

Intorno alle 6, a franare è stato un tratto di muro a valle delle strada all’altezza del civico 34, nei pressi della ditta Masselli. Lo smottamento ha creato una voragine sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento matuziano con la polizia locale. Allertati anche i tecnici del Comune.