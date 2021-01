Sanremo, devasta stanza d’albergo e non paga il conto: a processo turista straniero

Sanremo. Un uomo tedesco di 41 anni (V.D.B.T.) è stato arrestato dalla polizia, nella notte del 5 gennaio scorso. Alterato, stava devastando la camera dell’albergo dove risiedeva, uno di corso Imperatrice.

All’arrivo degli agenti, l’uomo è stato accompagnato in commissariato per accertamenti. Al ritorno in albergo, dopo vare vicissitudini per pagare il conto, dovute al fatto che la sua carta di credito, priva di disponibilità, non era l’unica in suo possesso, ma questo non veniva subito detto dal turista.

Nel mentre c’è stato anche un parapiglia con i poliziotti, che alla fine sono comunque riusciti a ricondurlo a più miti consigli. Il conto non è stato comunque saldato e l’uomo è stato denunciato per insolvenza fraudolenta e il prossimo 26 gennaio dovrà comparire in tribunale per il proseguio del processo in direttissima.