Sanremo. Banda del buco in azione in corso Imperatrice. Uno (o più) dei soliti ignoti ha derubato la rivendita di sali e tabacchi che sorge nella via. Stamattina, il titolare della vicina agenzia immobiliare, nel riaprire l’attività, si è ritrovato la porta d’ingresso sfondata ed un foro del diametro vicino al metro, nella muratura interna, fatto ad arte per accedere ai locali del tabacchino.

Quest’ultimo, ma il bottino è ancora da quantificare, sarebbe stato razziato di quasi tutte le sigarette ed i gratta e vinci. Il crimine sarebbe stato perpetrato nella notte tra sabato e domenica scorsa. Del caso si occupano i carabinieri della locale Compagnia.