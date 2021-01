Sanremo. Un uomo, secondo i testimoni che avrebbero anche rilevato il numero di targa del mezzo, dall’apparente età di 50 anni, alla guida di una Toyota Avenvis bianca, ha travolto tre scooter parcheggiati i via Roma all’angolo con via Gioberti, distruggendoli e dandosi alla fuga.

Avrebbe rischiato anche di prendere in pieno una ragazza che stava transitando sul marciapiede.

Sul posto sono intervenuti intervenendo i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area visto che dai motoveicoli fuoriusciva benzina e i carabinieri per la ricostruzione del sinistro, raccogliere testimonianze e le denunce dei proprietari.