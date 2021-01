Sanremo, ancora acquedotto ko. Rottura in via Pascoli

Sanremo. Improvvisa rottura, nella prima mattinata di oggi, della condotta idrica che, proveniente dall’impianto di Poggio, alimenta l’impianto “Archi” in strada San Romolo. La perdita si è verificata in via Pascoli a Sanremo.

Il personale tecnico di Rivieracqua è immediatamente intervenuto per effettuare le riparazioni necessarie ed è tuttora al lavoro per ripristinare la normale erogazione dell’acqua.

A causa del guasto restano prive dell’alimentazione idrica via Pascoli, Carrozzabile San Pietro (zona Colletto) fino alla confluenza con strada degli Olandesi, strada degli Olandesi (utenze sottostrada), via Montà di Lanza (parte alta) e via Tasciaire (parte alta).

«Sono state poste in essere, comunque, tutte le manovre di rete per garantire la continuità del servizio idrico alle utenze poste nella fascia immediatamente inferiore a quella attualmente non servita» – fa sapere Rivieracqua, che provvederà, per quanto possibile, a limitare le problematiche.