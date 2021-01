Sanremo, a Casa Serena la ventesima vittima del Covid. Morto l’ultimo anziano ricoverato al Borea

Sanremo. Ormai non ci sono più parole per descrivere la tragedia di Casa Serena. Nella giornata di oggi è venuta a mancare la ventesima vittima dallo scoppio del focolaio di Covid-19 penetrato, per ragioni da accertare, nella Rsa comunale di Poggio. Si tratta di un signore, classe 1938, che si trovava ricoverato in ospedale in seguito a complicazioni respiratorie. Poche ore fa, nel corso della notte appena trascorsa, un’altra anziana, del ’33, era venuta meno sempre tra le mura del Borea.

Sono attualmente 20 i deceduti dallo scoppio della seconda ondata su una popolazione che contava 120 residenti. Tutti avevano età avanzate e patologie pregresse, ma è a causa del Covid che la loro vita è stata interrotta prematuramente.