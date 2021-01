Sanremo, a Casa Serena ancora 51 positivi tra gli ospiti e 3 ricoveri per il Covid

Sanremo. Sono 51 gli ospiti ancora positivi al Covid a Casa Serena come risultato dall’ultimo screening effettuato nella giornata di ieri. Di questi, tuttavia, 29 hanno attraversato i 21 giorni dal primo test positivo senza far riscontrare sintomatologia alcuna. Un segnale che lascia ben sperare per un lento rientro dell’emergenza scoppiata nella Rsa comunale di Poggio, costata la vita a 13 anziani.

Tra coloro che non avevano contratto il coronavirus si registrano 38 pazienti negativi mentre altri 17 si sono “negativizzati” nel corso degli ultimi giorni. Tre sono invece gli anziani ricoverati all’ospedale Borea in condizioni stabili. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo giro di tamponi sia sugli ospiti che sul personale.