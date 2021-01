Sanremese, al via l’era Andreoletti: amichevole in famiglia in vista del derby con l’Imperia

Sanremo. Ieri pomeriggio, con il primo allenamento, è cominciata ufficialmente in casa biancoazzurra l’era Andreoletti. Il nuovo mister, dopo essere stato presentato al gruppo dal direttore generale Pino Fava, ha diretto la seduta che si è svolta sul sintetico del Grammatica. Lavoro atletico sotto gli occhi attenti del preparatore Giusti, esercizi con la palla e poi una partitina a ranghi misti.

Da oggi si entra nel vivo per preparare al meglio il derby tanto atteso di domenica a Imperia. Una partita che purtroppo si disputerà in un “Ciccione” a porte chiuse per le disposizioni anti Covid e che invece, in altri tempi, avrebbe richiamato il pubblico delle grandi occasioni.

La squadra questa mattina si è ritrovata al Comunale per una nuova seduta. Oggi è in programma una doppia, pertanto i calciatori saranno impegnati anche nel pomeriggio per iniziare a prendere confidenza con il credo tattico del nuovo allenatore.

Domani è stata fissata una partitella in famiglia. Quindi il programma in vista del derby prevede ancora allenamento venerdì pomeriggio e sabato mattina quando, al termine della classica rifinitura, sarà diramato l’elenco dei convocati.