San Bartolomeo al Mare in lutto per la morte di Denise Arimondo e Antonio Vallini

San Bartolomeo al Mare. Il sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale di San Bartolomeo al Mare esprimono il proprio cordoglio e si uniscono al dolore dei famigliari per la scomparsa di due personalità decedute in questi giorni, molto amate per la loro disponibilità e l’impegno profuso nel sociale e che hanno contribuito a scrivere la storia di San Bartolomeo al Mare, Denise Arimondo e Antonio Vallini.

Denise Arimondo, 94 anni, storico riferimento per tanti abitanti di San Bartolomeo al Mare, è stato anche assessore comunale negli anni 70-80. Lascia le figlie Maura e Ines.

Antonio Vallini, 92 anni, farmacista, era una figura di altri tempi. Lascia la moglie Franca e le figlie Nuccia e Elisabetta.

«Con la loro scomparsa – dichiara il sindaco, Valerio Urso – San Bartolomeo al Mare sarà un paese più povero».