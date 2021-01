Sanremo. Numerosi i soci Rotary e ospiti, quasi un centinaio, riuniti in modalità telematica per ascoltare Giuseppe Tardivo, professore onorario di Economia e gestione delle imprese dell’Università di Torino e Gianluigi De Marchi, giornalista finanziario.

Tra i numerosi presenti i Past Governors dei distretti 2032 e 2031 rispettivamente Ines Guatelli e Giovanna Mastrotisi nonché Silvia Scarrone, prossimo Governatore del Distretto 2032, oltre ai presidenti del RC Imperia, del RC Albenga, del RC Genova Nord, del RC Cuneo, del RC Lugano, del RC di Bra, del RC di Acqui Terme, del RC di Rivoli e i presidenti del Lions club Sanremo Host e Lions club Matuzia. Presenti anche numerosi studenti universitari del Campus di Management e Economia – Sede di Cuneo.

La conviviale si è fregiata del patrocinio della città di Sanremo e si è svolta con l’adesione della Società Italiana di Management e del Campus di Management e Economia – Sede di Cuneo. Dopo gli iniziali saluti del vice sindaco di Sanremo, Costanza Pireri e del Governatore in carica Giuseppe Musso, il presidente del Club sanremese, Maurizio Foglino, ha dato l’avvio ai lavori.

Nella sua relazione intitolata: “Ripartire verso una nuova mentalità: i giovani di fronte alle sfide del futuro” Giuseppe Tardivo ha evidenziato il cambiamento al quale le aziende dovranno adeguarsi per mantenere la propria competitività. La trasformazione digitale sarà inevitabile e necessaria per mantenere competitiva un’azienda. Le parole chiave di questa trasformazione obbligata emerse nel corso della relazione sono: digitalizzazione, ambiente, etica del lavoro e dell’impresa e la centralità della persona umana.

Di altrettanto interesse la relazione di Gianluigi De Marchi secondo il quale dovranno essere immessi capitali pubblici “a fondo perduto” nelle imprese e questo per non gravarle di oneri finanziari insostenibili, dovranno essere realizzate infrastrutture, potenziati i servizi pubblici a partire dall’istruzione, dalla sanità e dalle comunicazioni.

Secondo il relatore il modo più semplice è quello di emettere titoli di Stato senza scadenza, cioè “irredimibili” che non costituiscono debito e che, offrono una rendita perpetua ai sottoscrittori. In questo modo si potranno attirare ingenti capitali non solo dei privati ma anche di investitori istituzionali, sia nazionale che esteri.

Numerosi gli interventi da parte di soci rotariani, autorità accademiche, professionisti e giovani studenti focalizzati sulla centralità dell’uomo, ma anche sulla bellezza del nostro Paese, inesauribile ed inestimabile risorsa da coniugarsi con le sfide ed i cambiamenti che verranno ai quali i relatori hanno dato puntuale riscontro. Un rilevante successo del quale il Rotary Club Sanremo va orgoglioso.