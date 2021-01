Recovery, Viviani (Lega): «Zero euro per la pesca nel piano, un intero settore completamente dimenticato»

Genova. «Per il governo la pesca in Italia non esiste, neanche una riga sul Recovery plan. Ammodernamento delle flotte e acquacoltura per Conte e il suo esecutivo valgono zero, la stessa cifra che hanno inserito nel piano per utilizzare il Recovery fund.

Un intero settore completamente dimenticato, una delle marinerie più importanti e produttive a livello europeo nonostante l’alto livello di anzianità dei natanti adoperati. La coltura dei molluschi, per esempio, è fondamentale anche per la salute dei nostri mari.

Il Recovery fund era l’occasione giusta per aiutare pescatori e acquacoltori a essere più competitivi con una dotazione più sostenibile per l’ambiente e più moderna per la sicurezza dei lavoratori. Un comparto che vale quasi 2 miliardi di euro e con decine di migliaia di posti di lavoro viene del tutto ignorato. Ma questo è un governo di matti». Lo scrive in una nota il deputato Lorenzo Viviani, capo dipartimento Pesca della Lega.