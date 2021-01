Ranking Atp, il sanremese Gianluca Mager torna in top 100

Sanremo. Gianluca Mager torna nella top 100 della classifica Atp.

Il tennista di Sanremo, grazie ai quarti di finali raggiunti a Delray Beach, è riuscito a conquistare la posizione n 95.

Il sanremese, che al momento si trova a Melbourne in vista dell’Australian Open, il primo Slam del 2021 in programma da lunedì 8 a domenica 21 febbraio, ha iniziato ad allenarsi sul campo di Melbourne Park per 5 ore al giorno.