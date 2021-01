Primo incontro conviviale del 2021 al Tennis Club Ventimiglia

Ventimiglia. Il primo incontro conviviale 2021 “distanziato” presso la Club-House del Tennis Club Ventimiglia si è svolto, in lieta armonia, il giorno 14 gennaio ricorrenza di S. Felice, come riportato nel maxi-calendario di una nota Litotipografia di Cuneo, offerta in omaggio ai partecipanti.

Prosegue presso la segreteria sportiva il tesseramento annuale ed il deposito di eventuali candidature per il

rinnovo degli organi sociali nell’assemblea prevista nel mese di febbraio. Per info tel. (0184)355224.

Vale la pena ricordare che i componenti del Consiglio in carica, eletto il 23 febbraio 2018 sono: il presidente Francesco Marcianò, i consiglieri Gianluca Carpanelli, Antonello Marasco, Francesco Esposito, Paolo Minchella, Elio

Gastaldo, Bruno Lavazza, Antonio Ramponi, Pino Zangari.