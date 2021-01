Prima vittoria della stagione per Gianluca Mager, il sanremese batte Harrison all’Atp Delray Beach

Sanremo. Prima vittoria della stagione per il sanremese Gianluca Mager, che ieri sera al primo turno del Delray Beach Open ha sconfitto l’americano Ryan Harrison.

E' iniziato alla grande l’esordio stagionale di Mager, unico azzurro ai nastri di partenza del torneo di tennis maschile che si gioca in Florida, che ha battuto l'avversario per 3-6 6-1 6-4. «Sono molto felice per la prima vittoria della stagione - scrive sui social Gianluca Mager - Ora sono concentrato sul prossimo round».

Domani il giovane tennista di Sanremo dovrà giocare contro Sam Querrey, che al primo turno ha battuto Mackenzie McDonald.