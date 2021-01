Pontedassio. Tavolo di lavoro per la realizzazione di nuovi ambulatori medico-sanitari nel centro del paese di Pontedassio per incrementare e migliorare i servizi per tutto il bacino della Valle Impero.

E’ stato il tema centrale dell’incontro organizzato dal vice presidente regionale Alessandro Piana, insieme al nuovo direttore generale dell’Asl1 Imperiese Silvio Falco, al direttore sociosanitario Roberto Prendonzani e al direttore sanitario Carlo Amoretti.

Per l’amministrazione erano presenti il sindaco Ilvo Calzia, il vice Cristina Manera, i consiglieri Luca Fraate, Alberto Palumbo e Thomas Verda.