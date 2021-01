Sanremo. Si è svolto questa mattina un sopralluogo a Villa Vista Lieta, la prestigiosa e storica dimora sita in Corso Inglesi di proprietà del Demanio, in stato di abbandono ormai da molti anni.

Il sindaco Alberto Biancheri è stato accompagnato dal segretario generale Tommaso La Mendola, dal direttore dell’Agenzia del Demanio Liguria Mario Parlagreco, dall’amministratore unico della Spu Gianni Giuliano e dal presidente della Famija Sanremasca Leone Pippione.

Il sopralluogo si inserisce nell’ambito di una ricognizione generale degli immobili siti sul territorio comunale da parte dell’Amministrazione, al fine di valutare la disponibilità di strutture da dedicare ad ospitare alcuni corsi di laurea dell’Università di Genova, sede distaccata di Imperia. Un progetto molto importante al quale il sindaco Biancheri sta lavorando da tempo insieme all’amministratore unico Spu Giuliano.

«Stiamo lavorando da tempo per portare a Sanremo alcuni corsi di laurea ed è un progetto al quale teniamo molto perché avrebbe grande rilevanza sociale, culturale ed anche economica per la città – spiega il sindaco Biancheri – e abbiamo quindi iniziato la valutazione di alcuni immobili. Villa Vista Lieta è uno di questi: una location magnifica, di proprietà del Demanio, che richiederebbe però investimenti molto importanti, tali da dover coinvolgere più enti e più canali di finanziamento nel progetto. In ogni caso stiamo valutando anche altre strutture e ne parleremo ampiamente in maggioranza, dove faremo un ragionamento più ampio».