Polemiche sulla prima nata a Genova, Cambiamo!: «Accogliere un bimbo dovrebbe unire soprattutto in un anno come questo»

Genova. «La cittadinanza la concede lo Stato nazionale, non è competenza regionale. Accogliere un bimbo appena nato è un atto di gioia e civiltà che dovrebbe unire più che creare polemiche, soprattutto in un anno come questo».

Anche Cambiamo!, partito fondato e guidato da Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria, si esprime sulla polemica sollevata da Stefano Mai della Lega secondo cui «chi nasce sul nostro territorio da genitori stranieri non si può definire né italiano né ligure».

«Greta è nata e muoverà i suoi primi passi in una regione italiana, che si occuperà di lei come stabilito dalle leggi nazionali. Dare il benvenuto a una bimba appena nata e definirla ligure da parte del presidente della Regione significa semplicemente affermare che la Liguria è un luogo civile dove ci si occupa di chi viene al mondo e si gioisce per una nuova vita.

Tirare in mezzo lo ius soli denota, più che una propensione polemica, un riflesso pavloviano. Non si tratta infatti in alcun modo di mettere in discussione i diritti politici concessi dalla cittadinanza».