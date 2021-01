Pigna, grave al Santa Corona il giovane precipitato da una terrazza

Pigna. E’ ricoverato in gravi condizioni al Santa Corona di Pietra Ligure, il giovane di circa 30 anni che ieri sera, a Pigna, è precipitato da un terrazzo e finito nel terreno sottostante. Un volo di circa 20 metri, a causa del quale il trentenne si è procurato numerose fratture ma, stando a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzo, che vive nel borgo dell’alta val Nervia con i genitori, era solo al momento dell’incidente. Sul posto oltre ai soccorritori, sono accorsi i carabinieri che in queste ore stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Al momento è certo che nessuno lo abbia spinto: resta da capire se si sia trattato di una tragica fatalità o se il giovane si sia lanciato di proposito dall’unico punto del terrazzamento in cui non erano presenti recinzioni.