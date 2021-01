Pieve di Teco. Le prime dosi di vaccini contro il Covid-19 sono giunte in mattinata scortate dai carabinieri di Impria alla Case di riposo “Senatore Borelli” di Pieve di Teco per essere somministrate agli anziani ospiti.

«Sappiamo quanto importante è la vaccinazione all’interno delle nostre strutture – dichiara la direttrice Laura De Andreis – fortunatamente fino ad oggi noi siamo stati intoccati dalla pandemia da Covid-19, facendo il monitoraggio quindicinale su personale e ospiti per evitare che si formino nella struttura eventuali focolai. Non è detto, però, che all’interno si formino focolai non governabili come avvenuto in altre strutture pur mantenendo in atto tutti i protocolli».

Ha preso, dunque, il via anche in valle Arroscia una fase considerata particolarmente importante nella lotta contro la diffusione del Coronavirus. Nel pomeriggio il personale dell’Asl si recherà a Borghetto d’Arroscia.

Verranno vaccinati tutti gli ospiti e il personale che ha accettato di sottoporsi al vaccino.

