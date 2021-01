Piano vaccinale in provincia, Silvio Falco: «Palasalute, stazione di Taggia e Palabigauda i punti di somministrazione»

Imperia. Il direttore dell’Asl 1 Imperiese Silvio Falco a margine della presentazione dell’iniziativa “Imperia Rinasce con un fiore” ha parlato del Piano vaccinale in provincia. Tre i punti di somministrazione individuati, il Palasalute nel capoluogo, la stazione di Taggia per il comprensorio di Sanremo e Taggia e il Palabigauda a Camporosso.

Dalla metà del mese prossimo, secondo Falco, dovrebbero cominciare le somministrazioni per gli over ottantenni: «La cosa importante, ora, è riuscire a partire con le vaccinazioni alla popolazione. Vaccini ne sono arrivati, se non subentreranno problematiche dal 15 del mese prossimo saremo in grado di iniziare. Confido nell’aiuto dei medici, degli infermieri e dei farmacisti. Il Piano prevede che ci organizzeremo su 3 sedi».

A proposito del cluster che si è sviluppato nel reparto di Chirurgia Falco ha aggiunto: «Stamattina è stato trovato ancora un positivo, ma credo che si sia arginato questo fenomeno. Abbiamo una organizzazione che ci permette di confinare paziente e operatore. Pazienti positivi lasciati in camera con persone negative? E’ in corso un’ indagine interna».