Perinaldo, iniziata la pulizia dei sentieri nel borgo di Cassini

Perinaldo. Grazie a uno stanziamento di fondi dell’amministrazione comunale è iniziata la pulizia dei sentieri di Perinaldo in modo che i percorsi possano essere pronti per l’estate, quando le famiglie, Covid-19 permettendo, potranno raggiungere il borgo di Cassini per trascorrere giornate all’aria aperta.

É già stato pulito il sentiero della via domenicana che collega San Pancrazio a San Bernanrdo, uno dei sentieri più panoramici, e ora si procederà alla pulizia dei sentieri rimanenti.

Al termine dei lavori sarà installata la nuova cartellonistica per guidare gli escursionisti e tutti coloro che desidereranno passeggiare in quelle zone.