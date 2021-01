Partono i saldi invernali in Liguria, Toti: «Compriamo nei negozi sotto casa, aiutiamo commercianti e artigiani»

Genova. «Partono i saldi invernali in Liguria! Da oggi fino al 15 marzo iniziano gli sconti in tante delle nostre attività, che stanno vivendo un periodo di difficoltà e sacrifici a causa delle misure restrittive della pandemia.

I dati sulla diffusione del virus sono in costante miglioramento e attendiamo nelle prossime ore di sapere in quale zona verrà collocata la nostra regione. Intanto già da stamattina non dimentichiamoci di sostenere le attività liguri: compriamo nei negozi sotto casa e aiutiamo insieme i nostri commercianti e artigiani». Lo scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti su Facebook.