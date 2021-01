Ospedaletti, tornano in servizio le vigilesse in lite ma il sindaco le tiene a distanza

Ospedaletti. Sono rientrate in servizio negli scorsi giorni le due vigilesse del comando della città delle rose balzate agli “onori” delle cronache per una lite furibonda che aveva comportato un doppio provvedimento di sospensione. Entrambe le protagoniste dell’alterco, dopo un primo periodo di trasferimento ad altre mansioni, la sospensione e poi le ferie, sono rientrate la scorsa settimana a svolgere le funzioni che sono proprie della polizia locale.

Stante l’apparente insanabilità della situazione sul piano personale, il primo cittadino ha però stabilito uno spostamento dell’ufficio della vicecomandante in Comune, negli spazi adiacenti a quelli del sindaco. Una decisione presa per evitare che le due entrino quotidianamente in contatto diretto. Inoltre, sempre il sindaco ha revocato loro a tempo indeterminato la pistola d’ordinanza.

Tutta la vicenda era scoppiata nel mese di settembre quando le due vigilesse – una con i gradi di vicecomandante – si erano azzuffate in comando per una questione relativa alla custodia dell’arma di ordinanza. Lo scontro aveva visto anche il trasferimento in pronto soccorso di una delle due. Contro i provvedimenti di sospensione del sindaco sono pendenti i ricorsi di fronte al giudice del lavoro.