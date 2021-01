Ospedaletti, l’incompiuta d’Italia che nessuno vuole. Parla il comitato contro il porto: «La cittadinanza dovrebbe chiedere i danni»

Ospedaletti. Dei 390 posti barca per imbarcazioni fino ai 33 metri di lunghezza non c’è l’ombra. Quello che resta è, invece, sotto gli occhi di tutti: un ammasso di scogli artificiali e grovigli di ferro arrugginiti che lo Stato non ha interesse a incamerare. Il sogno del porto di Marina di Baiaverde, che avrebbe dovuto contenere, tra gli altri, moderni servizi di rimessaggio e cantieristica, oltre alla stazione di rifornimento carburanti e un centro sub con camera iperbarica sembra sempre più lontano e l’ultima sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato non risolve una complicata questione che si trascina da anni.

Checché ne dica l’amministrazione comunale, che – si legge in una nota – si ritiene «soddisfatta da questa sentenza, in quanto ora risulta chiaro che la rimessione in pristino dell’area è a totale carico dell’ex concessionario» e ora, alla luce della sentenza «confida in una più rapida soluzione della causa civile tra il fallimento e le parti coinvolte, nell’interesse di tutta la collettività», Ospedaletti rischia di dover convivere per anni e anni con quello che è lo spettro di un porto, nel quale nessuno, in primis lo Stato, attraverso il Demanio che pure sarebbe il proprietario dell’area, ha intenzione di investire nel porto fallito.

E se, in sostanza, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello degli enti pubblici contro il Fallimento S.r.l. Fin.Im, società guidata dal geometra Mauro Mannini, ritenendo legittimo il proprio provvedimento di “non incameramento delle opere” e condannando altresì la società Fin.Im. Srl a rifondere le spese di lite, l’interrogativo che resta è sempre lo stesso: di chi è il porto? Chi darà un futuro a quell’area sottratta alla natura?

«Siamo moderatamente soddisfatti – dichiara Elga Bianchi Cova del comitato Baiaverde -. Noi come comitato già nel 2003 avevamo fatto delle segnalazione sia in Regione che in Comune, segnalando tutte le varie irregolarità che c’erano nel procedimento e che essendo, un’area sic per la presenza di praterie di poseidonia, non si sarebbe potuto realizzare nessun porto. Queste stesse osservazioni sono state poi recepite nella sentenza del Consiglio di Stato del 2013 e quindi i lavori non sarebbero neanche dovuti cominciare».

Ma i lavori sono ugualmente iniziati e, sottolinea Bianchi Cova, «è stata assegnata una concessione ad una Srl con 10mila euro di capitale, la Fin.Im, e con una fideiussione a garanzia del completamento dei lavori a una fiduciaria sconosciuta che, di lì a poco, è fallita». «Ospedaletti ha avuto soltanto dei danni da questa operazione – aggiunge la rappresentante del comitato Baiaverde – Sono più di dieci anni che l’opera giace abbandonata. Quindi siamo moderatamente soddisfatti perché la sentenza dovrebbe abbassare la richiesta di danni da parte della Fin.Im che inizialmente aveva chiesto a Comune e Regione 150milioni di euro».

Il futuro, però, è incerto: «Se si troverà un accordo con la Fin.Im – spiega Elga Bianchi Cova – Si dovrebbe procedere con un bando ad evidenza pubblica, perché il grande errore iniziale è stato quello di seguire il progetto di un privato». Poi naufragato. «La vera incognita – aggiunge – E’ riuscire a trovare un investitore interessato a completare questa operazione con la crisi economica attuale».

L’incompiuta a Ospedaletti «ha portato solo danni – conclude la donna – E’ evidente che con questo scempio tanti turisti non sono più venuti a trascorrere le proprie vacanze, quindi credo che avremmo dovuto chiedere noi, come Comune di Ospedaletti, alla Fin.Im i danni di immagine e all’economia cittadina».

