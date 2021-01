Orientamento all’IIS Marconi: al via le visite nelle sedi di Imperia e Sanremo

Imperia. L’IIS Marconi è lieto di accogliere le famiglie e gli alunni interessati ad iscriversi ai corsi professionali e tecnici con il seguente programma: visita aule, visita ai laboratori con esperienze dirette in presenza.

Il calendario prevede i seguenti incontri:

16 gennaio sabato 9-12

20 gennaio mercoledì 15-17

23 gennaio sabato 9-12

28 gennaio giovedì 15-17

30 gennaio sabato 9-12

«E’ richiesta preferibilmente la prenotazione tramite mail a orientamnetoiismarconi@gmail.com con specificato con sede ed orario di visita (si consideri 1 ora per Sanremo, tipo 9-10 o 10-11, ed 1 ora e venti minuti per Imperia, tipo 9-10.20 o 10.20-12). Gli incontri si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e contenimento Covid-19. Vi aspettiamo presso le nostre sedi di Imperia, Via Gibelli 4 e di Sanremo p.zza Corridoni 1» – fa sapere la scuola.