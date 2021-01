«Ora basta», lavori pubblici fatti male e il comune di Bordighera revoca l’appalto

Bordighera. «Ora basta». A parlare in un video sulla sua pagina Facebook è il sindaco Vittorio Ingenito. Sotto accusa c’è una ditta edile che avrebbe realizzato in maniera non consona (per usare un eufemismo) dei lavori di pavimentazione sulla strada statale Aurelia, nei pressi di via Ferrara.

Spiega il primo cittadino bordigotto: «Situazioni come queste non saranno più tollerate. Abbiamo provveduto già a revocare l’incarico all’azienda subappaltatrice. Le imprese che intendono lavorare con il Comune di Bordighera devono sapere che noi non permetteremo più che vengano fatti scempi di questo tipo. Noi paghiamo puntualmente e pretendiamo e le aziende devono realizzare i lavori a regola d’arte».