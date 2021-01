Omaggio floreale agli operatori sanitari di Sanremo e Imperia, Falco: «Gesto che porta ventata di speranza»

Sanremo. Questa mattina gradito omaggio floreale per gli operatori sanitari degli ospedali di Sanremo e Imperia e del Palasalute del capoluogo.

I mazzi di fiori sono stati offerti dalla cooperativa Tre Ponti a tutto il personale sanitario; in particolare all’ospedale di Imperia e al Palasalute, la distribuzione è stata effettuata dai volontari della Protezione Civile comunale di Imperia.

L’iniziativa porta la firma di Asl1 Imperiese, Comune di Sanremo, Comune di Imperia e Circolo Parasio di Imperia. «Un gesto ed un messaggio di sostegno che porta una ventata di speranza e ottimismo – ha detto il direttore generale di Asl1 Silvio Falco -, a tutti quegli operatori sanitari in prima linea nella lotta al virus».

«Questa mattina per me è stato come tornare a casa, perché sono praticamente cresciuta in ospedale – ha dichiarato l’assessore alla Cultura del comune di Sanremo Silvana Ormea – . È stata l’occasione per rivedere colleghi che ringrazio di cuore per l’importante lavoro che stanno facendo. Un ringraziamento da parte di tutta l’amministrazione comunale a tutti gli operatori sanitari per l’impegno e la dedizione».