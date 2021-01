Olivetta San Michele, escursionisti bloccati da nevicata. Allertato elisoccorso

Olivetta San Michele. Mobilitazione di soccorsi per sei escursionisti, sembrerebbe italiani, rimasti bloccati al rifugio Gambino, in località Germi sul monte Grammondo, a causa di un’abbondante nevicata che ha interessato l’entroterra di Ventimiglia.

Stando a quanto si apprende, cinque di loro hanno annunciato che tenteranno di scendere a valle in modo autonomo, mentre per una donna, che ieri ha riportato una distorsione al ginocchio, la centrale operativa del 118, che coordina l’intervento, ha chiesto l’intervento dell’elicottero Grifo, che trasporterà sul posto anche uomini anche del soccorso Alpino.