Sanremo. Passione per i motori e per il servizio al cliente. Su questi due elementi si basa A.Rent, azienda di noleggio a medio e lungo termine di auto, furgoni e moto, ma anche a breve termine di camper, sia per privati che per persone in possesso di partita iva.

Il progetto nasce nel 2019, dall’idea di Roberto Amisano, quarantesettenne, marito e padre, che per venti anni ha operato nel settore della telefonia con Vodafone, offrendo un servizio di eccellenza a oltre due milioni di persone che hanno frequentato il suo negozio in via Roma a Sanremo.

Foto 5 di 5









In seguito ad un’attenta valutazione del mercato sanremese, Roberto si mette alla ricerca di una società competente nel settore del noleggio che possa supportare la sua idea, erogando un servizio di alta qualità e affidabilità. La scelta ricade su Super-Easy, nata dieci anni fa e diventata un’agenzia di altissimo livello.

Perchè scegliere A.Rent? «I fattori sono molteplici – spiega Roberto – , possiamo tranquillamente parlare dell’offerta che viene fatta valutando il miglior compromesso tra prezzo e servizio, delle case di noleggio, visto che abbiamo i quotatori delle maggiori case, dal servizio con la nostra presenza costante sul territorio. Siamo attivi per qualunque informazione e per assistere il nostro cliente a 360 gradi, offrendogli il servizio di “ritiro dell’usato”senza impegno».

A.Rent si trova a Sanremo in via Gioberti 30. Per informazioni visitare la pagina Instagram arentnoleggio, Facebook A.Rent noleggio, visitare il sito www.super-easy.it, scrivi alla mail a.rentnoleggio@yahoo.com o chiama il numero 349 6177727.