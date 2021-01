New entry nell’Imperia, arriva l’attaccante Leonardo Di Salvatore

Imperia. Leonardo Di Salvatore è un nuovo calciatore di Asd Imperia. Nella giornata di ieri, l’atleta ha svolto il primo allenamento insieme ai nerazzurri.

Di Salvatore, attaccante mancino classe 1999 proveniente dal Fossano, si è presentato: «In attacco posso ricoprire tutti i ruoli. Sono a completa disposizione del mister». E le sue prime sensazioni da nerazzurro: «Sono davvero contento di essere arrivato a Imperia perché è una grande piazza e la squadra occupa una buonissima posizione in classifica. Cercherò sempre di onorare la maglia, so che il motto è ‘maglia sudata sempre’ ed è ciò che posso garantire ai tifosi».

Di Salvatore ha segnato due reti in questo campionato, e una proprio contro l’Imperia, in 14 partite giocate; il giocatore sarà subito a disposizione della squadra: «Questo è un gruppo con una grande anima e voglio integrarmi prima possibile. Sabato avremo un impegno importante, in casa della capolista, ma come ho sentito dire dal Mister: vogliamo fare risultato».

Asd Imperia comunica inoltre di aver risolto il rapporto con Mostafa El Khayari: la società gli augura le migliori fortune per la sua carriera.