Nave per il pubblico del Festival, Biancheri: «Ipotesi conciliabile con gli alberghi»

Sanremo. Sul tema del prossimo Festival di Sanremo, il sindaco Alberto Biancheri prima delle feste aveva preannunciato la volontà di organizzare un confronto diretto tra l’amministrazione comunale, Rai Pubblicità e gli albergatori sanremesi.

Obiettivo quello di ragionare insieme sulle molte ipotesi attualmente allo studio, e dissipare alcuni dubbi ad esse legati, per un evento, quello in programma dal 2 al 6 marzo prossimi, certamente quest’anno molto complesso in tutta la fase organizzativa e gestionale sia dentro che fuori dall’Ariston, per via della situazione generale che tuttora si sta attraversando.

L’incontro, promosso dal sindaco Alberto Biancheri e dall’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi, con la presenza del presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande, ha visto la partecipazione in videocollegamento dell’amministratore delegato di Rai Pubblicità Gian Paolo Tagliavia e del capostruttura Williams di Liberatore, insieme alle rappresentanze degli albergatori con Federalberghi, Federturismo e Assohotel.

Il concetto principale emerso dalla riunione è la volontà comune di riuscire a organizzare un evento così importante, per la Rai e per la città di Sanremo, prevedendo per tutte le sue numerose componenti (dal pubblico in sala agli eventi collaterali fino alle location coinvolte in città) rigidi protocolli di sicurezza in modo da garantirne l’effettiva fattibilità. E per farlo occorre muovere la macchina organizzativa con largo anticipo prevedendo qualsiasi scenario da qui a marzo, in modo da non farsi trovare impreparati, e ragionando su tutte le ipotesi possibili.

Tra gli argomenti affrontati, anche quello di una nave che ospiterebbe il pubblico del Festival per garantire una sorta di “bolla sanitaria” di sicurezza: questa è al momento solo un’ipotesi che comunque non sarebbe in alcun modo in conflitto con la ricettività delle strutture alberghiere sanremesi.

Altro tema di particolare rilevanza strategica discusso ieri, e che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti, è stato quello degli eventi collaterali che andranno a coinvolgere la città, che Rai e Comune di Sanremo vogliono garantire e valorizzare.

«E’ stata una riunione che giudico molto positivamente. Rai Produzione, Rai Pubblicità e Comune di Sanremo stanno predisponendo un piano di lavoro imponente per garantire in qualsiasi scenario tutti i protocolli sanitari previsti e riuscire così a realizzare in sicurezza un grande evento come il Festival di Sanremo in ogni sua componente. Per farlo occorre fare squadra e lavorare tutti insieme nella stessa direzione – ha dichiarato il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, che insieme all’assessore Faraldi ha organizzato l’incontro – ed è per questo che abbiamo voluto coinvolgere gli albergatori in modo da creare fin da subito una sinergia positiva e propositiva per discutere e superare insieme le tante complessità organizzative previste e assicurare all’evento e alla città di Sanremo il massimo beneficio possibile.

Per la città e la sua economia il Festival 2021 è un appuntamento fondamentale e tutti insieme dovremo lavorare con massimo impegno per superare le difficoltà gestionali che si presenteranno nei prossimi due mesi».