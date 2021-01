Nave di Costa Crociere a Sanremo per il Festival, torna il sì ma sarà esclusivamente vetrina di eventi

Sanremo. Sì, no, forse: il rebus della nave da crociera di Costa per il Festival torna sul tavolo delle trattative tra Rai e Comune. A svelarlo è Il Messaggero che, intervistando l’assessore al Turismo di Palazzo Bellevue Giuseppe Faraldi, spiega come sarà utilizzata quest’attrazione del mare.

Il primo dato certo è che non servirà per ospitare il pubblico dell’Ariston, pagante o figurante che sia. Le ultime trattative in sede romana che hanno riaperto le porte al progetto presentato dal noto brand nautico italiano, offertosi di ormeggiare una delle sue navi di punta, la Costa Smeralda, al largo di Sanremo durante la settimana festivaliera, vedrà quest’ultima quale location ulteriore per l’eventuale organizzazione di eventi e programmi Rai che invece di essere trasmessi da Roma potranno essere realizzati al largo della Città dei Fiori. Una conferma indiretta, quindi, che la nave a Sanremo ci sarà e stazionerà per tutta la kermesse in rada tra i due porti.