Molini di Triora, la strada continua a cedere: chiuso tratto di provinciale

Molini di Triora. A causa del maltempo sono peggiorate le condizioni della strada provinciale che conduce a Triora. La strada è stata chiusa a Molini poco dopo il bivio per Andagna, a causa di un aggravamento del movimento franoso per il quale erano già iniziati lavori di ripristino.

Per raggiungere Molini e Triora, è dunque necessario imboccare il bivio per Andagna, tornare poi sulla provinciale per poi proseguire bypassando il tratto franato. La deviazione è di circa un chilometro.

Al momento non è possibili stabilire con certezza per quanto tempo la strada resterà chiusa.