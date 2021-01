Molini di Triora, coppia intrappolata con l’auto nella neve: salvati dai vigili del fuoco

Molini di Triora. Rimangono intrappolati con l’auto nella neve e vengono tratti in salvo dai vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo.

E’ accaduto poco prima di mezzanotte a una coppia di giovani a bordo di una Bmw poco prima della mezzanotte sopra Molini di Triora, sulla strada per San Giovanni dei Prati che sale a Bajardo.

La coppia che, essendo stato inoltrato rapporto ai carabinieri, ora, rischia una multa per violazione della normativa anticovid trovandosi in giro dopo lo scoccare del coprifuoco alle 22 è stata raggiunta dai vigili del fuoco che l’hanno tratta in salvo e recuperato l’autovettura.