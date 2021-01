Pigna. Mezzo metro di neve imbianca il paesaggio a Colle Melosa, nel territorio del Comune di Pigna. A scattare le immagini dell’abbondante nevicata, è il rifugio Franco Allavena, che le ha condivise sulla propria pagina Facebook.

Sempre a Pigna, ma dal rifugio Gola di Gouta, arrivano altre immagini del soffice manto bianco che ha ricoperto l’entroterra ligure, in questo caso nell’alta val Nervia. Uno spettacolo solo “virtuale”, quello offerto dalla neve, visto che la “zona rossa” imposta dal governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica legata al Covid-19, non prevede la possibilità di spostarsi tra Comuni se non per lavoro o validi motivi.