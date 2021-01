Messa in sicurezza del muro di contenimento, divieto di transito in strada Marsaglia a Sanremo

Sanremo. Il Servizio Viabilità informa che da mercoledì 13 a venerdì 15 gennaio, dalle 8,30 alle 12 e dalle 13 alle 17, in strada Senatore Ernesto Marsaglia (dal civico 316 per circa 30 metri in direzione monte), vige il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli per la messa in sicurezza del muro di contenimento della strada.

