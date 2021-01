Maxi concorso per assistenti amministrativi, ecco la graduatoria definitiva: in arrivo 18 rinforzi in Asl1

Sanremo. E’ stata approvata dall’Asl1 Imperiese sullo scadere del 2020 la graduatoria definitiva del maxi concorso che aveva messo in palio, nel dicembre di due anni fa, 24 posti per assistenti amministrativi (categoria C). Erano state oltre duemila e trecento le domande provenienti da tutta Italia e passate al vaglio della commissione esaminatrice.

Al termine delle prove scritte e orali che si sono svolte fino al 4 del mese scorso, tra i 24 “fortunati” ci sono una decina di dipendenti già in forze presso l’azienda sanitaria provinciale che, vincendo il concorso, si vedranno trasformare l’attuale contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato. I vincitori hanno tempo 15 giorni per accettare l’incarico. Per alcuni di questi Alisa potrebbe decidere per il collocamento in altre aziende ospedaliere della regione.

«Ad oggi – spiegano da Alisa – i candidati utilmente collocati in graduatoria che hanno accettato l’assunzione presso Asl1 sono 18, oltre i riservatari».

La graduatoria definitiva: