Imperia. Matteo Oliveri lascia la Maurina di Imperia per la Virtus Lucca.

A 18 anni, dopo aver vinto la medaglia d’argento ai campionati Italiani di Categoria Juniores a Grosseto nel salto con l’asta lo scorso settembre, approda nella società lucchese.

Lo scorso weekend, all’esordio con la maglia Virtus, ha centrato a Parma il suo nuovo personale: uno strepitoso 5 metri, a soli 5 centimetri dal minimo per gli europei junior e a 10 da quello per i mondiali.

Il ragazzo originario di Sanremo iniziò con l’atletica nella Foce Sanremo, poi è passato all’Us Maurina di Imperia e ora ha iniziato una nuova avventura con la Virtus Lucca per fare un ulteriore passo in avanti nella sua carriera. La prossima competizione per lui sarà il 6 febbraio ad Ancona.