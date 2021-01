Imperia. Sono numerosi gli interventi legati al maltempo, e non solo, effettuati dai vigili del fuoco del comando centrale di Imperia e dei distaccamenti di Ventimiglia e Sanremo nelle ultime ore. Intorno alle 10,40, gli uomini del 115 sono intervenuti sulla Sp45, nel comune di Cipressa, per un camion che aveva perso parte del suo carico di pietre e materiale edile sul manto stradale. Dell’incidente è stata allertata la Provincia per l’invio degli operai.

Intorno alle 12, in via Senatore Ernesto Marsaglia, a Sanremo, i pompieri sono intervenuti per una fuga di gas, probabilmente causata dal danneggiamento di una conduttura di metano. Sul posto anche i tecnici dell’Italgas.

Sempre nella tarda mattinata, si sono registrati danni d’acqua alla foce del Prino, a Imperia. Anche in questo caso, l’intervento dei vigili del fuoco è stato risolutivo: in una casa di via Lambroglia, allagata a causa di un malfunzionamento dello scarico delle acque bianche. Sempre nel capoluogo di provincia, il maltempo ha causato la chiusura un tratto di strada all’interno dell’ospedale, tra il pronto soccorso e la palazzina B. L’area, il cui passaggio è interdetto, è stata transennata e messa in sicurezza dal personale Asl e dai vigili del fuoco del comando centrale accorsi sul posto. Non si segnalano danni a persone o cose e non appena le condizioni metereologiche miglioreranno si potranno effettuare le operazioni di potatura dell’albero. L’accesso al pronto soccorso è regolarmente garantito.

Piccolo smottamento sulla Sp59 della val Verbone, dove i vigili del fuoco sono intervenuti insieme ai carabinieri per la presenza di pietre sulla carreggiata a circa duecento metri dall’abitato di Soldano. Sul posto anche gli operai della Provincia.

Nel pomeriggio intervento anche a Bordighera, in via Vittorio Emanuele II, per un cavo a ridosso di una palazzina che, forse a causa della pioggia, aveva iniziato a sfiammare. In questo caso, i vigili del fuoco sono intervenuti insieme ai tecnici di Enel.

A metà pomeriggio, poi, i pompieri del distaccamento matuziano si sono recati a Santo Stefano al Mare in via Ponte Romano per un albero pericolante.Con il maltempo di queste ore si moltiplicano gli interventi dei vigili del fuoco in provincia. Interventi anche su Sanremo, dove diversi rami, a causa delle raffiche di vento sono caduti in strada. Nessun danno a cose e persone, ma solo dei problemi per la viabilità, prontamente risolti dai pompieri del distaccamento matuziano che hanno liberato le carreggiate dalle piante.