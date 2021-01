Sanremo. «Mai dimenticare, come disse Primo Levi. Bisogna tramandare questo ricordo alle nuove generazioni, bisogna lavorare perché la cultura dell’indifferenza non si abbia più a ripetere. Oggi come oggi il nostro impegno deve essere questo». A parlare è il vice sindaco Costanza Pireri, in occasioni delle celebrazioni per la Giornata della Memoria.

L’amministratore comunale, insieme alla segretaria dell’Anpi, Amelia Narciso, hanno commemorato i sanremesi vittime della Shoah, i cui nomi sono riportati sulla lapide sita nella zona nel campo ebraico del cimitero di Valle Armea. Presenti anche un gruppo della sezione “G. Cristiano Pesavento”, rappresentanti delle forze dell’ordine, cittadini.