Lo scrittore di Dolcedo Marino Magliani traduce “Mascaró”: romanzo dell’autore desaparecido Haroldo Conti

Imperia. Lo scrittore di Dolcedo Marino Magliani ha tradotto un’opera dello scrittore Haroldo Conti: “Mascaró” . La prefazione è di Gabriel García Márquez.

Pubblicata nel 1975, quest’opera è diventata un romanzo di culto per il suo alto contenuto simbolico e ribelle e vinse il Premio Casa de las Americas (Cuba), il più ambito premio letterario ibero-latinoamericano. L’anno seguente Haroldo Conti fu sequestrato dalle milizie del dittatore Videla e di lui non si seppe più nulla.

Gabriel García Márquez, nella prefazione al libro, racconta le circostanze tragiche che hanno fatto di Haroldo Conti un desaparecido: «Contava allora cinquantun anni: aveva pubblicato sette bellissimi libri (…) Un commando di sei uomini armati arrivò in piena notte e lo portò via bendato coi piedi e le mani legati. Sarebbe scomparso per sempre».

Tra Olanda e la Riviera di Ponente, Marino Magliani è uno scrittore e traduttore di enorme successo, da sempre acclamato e apprezzato per i suoi lavori.

La trama – Tutto comincia una notte nella locanda di Arenales. L’orchestrina del paese si trascina suonando fino all’alba in attesa che il Mañana, una vecchia nave scalcinata, salpi per condurre Oreste verso un porto che forse non esiste. Insieme a lui si imbarcano lo stravagante Principe Patagón, il misterioso cavaliere Mascaró e altri passeggeri altrettanto fuori dal comune. Vagabondare, per il Principe Patagón, “mago indovino patentato, algebrista, quasi imperatore”, è una vocazione autentica; l’andare senza meta per lui è inevitabile, una filosofia che Oreste vorrà fare sua. Durante la navigazione Oreste si lascia trascinare dal Principe nell’impresa di fondare un circo e arrivati a Palmares altri personaggi si uniscono a loro dando vita a un carosello di artisti girovaghi, di guitti improvvisati e glorie decadute. Tutti abbandonano consapevolmente ogni legame con l’esistenza antecedente per assumere una nuova identità. È una scelta consapevole per liberarsi da ogni vincolo e cercare la propria vera strada.

Poi il Gran Circo dell’Arca inizia il suo declino e la compagnia si scioglie, ma la visione del circo nei paesi visitati ha cambiato le cose: ha provocato nelle persone un desiderio di riscatto che le autorità non possono tollerare. Mascaró, alias Joselito Bembè, alias il Cacciatore Americano, viene invano inseguito dalla polizia. La sua figura emblematica appare e scompare, si rivela soprattutto nell’assenza; incarna pienamente il sentimento di libertà che anima tutto il libro. Nell’ultima parte del romanzo, arresti e torture sembrano echeggiare il clima dell’Argentina degli anni in cui il libro è stato scritto, gli anni della dittatura spietata di Videla, e sembrano prefigurare in modo surreale la terribile sorte di Haroldo Conti.

Haroldo Conti narra una storia ambientata sulla costa del nord dell’Uruguay e nella regione argentina de La Rioja; una storia semplice, visionaria e apparentemente innocua, abitata da personaggi dal vago sapore felliniano, “felicemente vagabondi”. In realtà è un libro coraggioso, di un’attualità sorprendente, sulla libertà individuale, sulla diversità, sulla forza sovversiva dell’arte. La scrittura di Haroldo Conti procede a briglia sciolta, abbraccia le voci, il paesaggio, odori e colori: le frasi danzano come in un tango argentino. I suoi personaggi diventano immediatamente indispensabili, come se ci fosse sempre stato nel nostro immaginario un vuoto da colmare.

Haroldo Conti (1925-1976) è stato uno scrittore e giornalista argentino. Nel 1962 vince il premio Fabril per il suo primo romanzo Sudeste (Exòrma, 2018) con cui diventa una delle figure di riferimento della cosiddetta «Generación de Contorno» (nello stesso anno pubblicano autori come Sábato, Mujica Lainez, Cortázar, Marta Lynch). Pubblica inoltre i romanzi Alrededor de la jaula (Premio Universidad de Veracruz, Messico) – poi trasposto per il cinema da Sergio Renán con il titolo Crecer de golpe – e En vida (Premio Barral, Spagna, della cui giuria facevano parte Mario Vargas Llosa e Gabriel García Márquez). Nel 1975 pubblica il romanzo Mascaró, el cazador americano, che vince il Premio Casa de las Américas (Cuba).

Il 5 maggio 1976, a seguito del golpe militare in Argentina, Haroldo Conti viene sequestrato. Il suo nome figura fra quelli dei desaparecidos. Molti anni più tardi il Generale Videla fu costretto ad ammettere il suo omicidio; probabilmente Conti è stato gettato in mare come molti suoi connazionali.