Imperia. Grazie a una rete di Luca Donaggio di testa su preciso assist dalla destra suggerimento di Samuele Sassari al quarto d’ora della ripresa l’Imperia porta a casa 3 punti d’oro considerate le assenze pesanti per squalifica del centrale De Bode e del fantasista Edo Capra contro un Vado coriaceo sulla cui panchina esordiva il nuovo tecnico Cristiano Francomacaro.

Al 55′ i savonesi erano rimasti in 10 uomini per l’espulsione di Gulli per doppia ammonizione.

di 27 Galleria fotografica Imperia-Vado 1-0, i neroazzurri si regalano tre punti d'oro









Foto 5 di 8















«Oggi è stata veramente un’impresa, è stata veramente dura. E’ stato fantastico, penso sia stata la vittoria più bella da quando sono qua. Grazie ai ragazzi che sono scesi in campo e a quelli che non hanno fatto parte della sfida. Un grande cuore, abbiamo espresso un gioco eccezionale contro una squadra forte. Ieri non ho voluto parlare perché ero concentrato su questa partita. Non baratterei nulla di questa partita. Si parla tanto della partita che arriverà tra due settimane (il derby con la Sanremese ndr) , ma questa è stata altrettanto importante», ha commentato a caldo mister Alessandro Lupo a fine partita.

(foto e video Christian Flammia)