L’Imperia sbanca Legnano, pari della Sanremese in casa con la Folgore Caratese

Imperia. Si è giocata oggi la dodicesima giornata del girone A di serie D.

Finisce in parità (2 – 2) la partita tra Sanremese e Folgore Caratese. I biancoazzurri riescono a segnare nel primo tempo con Romano, nel secondo con Bregliano.

L’Imperia ha invece superato in trasferta il Legnano grazie alla rete messa a segno da Donaggio al 16′ del primo tempo. In precedenza, al 10′, i locali che possono recriminare per aver colpito due legni, avevano fallito un calcio di rigore. Nel finale espulso Malandrino che non sarà a disposizione per il derby di domenica prossima con la Sanremese.