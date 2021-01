Imperia. L’Imperia nell’amichevole di metà settimana disputata sul terreno di casa questo pomeriggio batte per 3-2 in rimonta la Primavera della Sampdoria. Un buon tonico per i neroazzurri di mister Lupo in vista del derby in programma domenica prossima al “Ciccione” alle 15.

Blucerchiati in doppio vantaggio nella prima frazione di gioco grazie alle reti messe a segno da Montavago e Trimboli. L’Imperia recupera le distanze sul campo e, prima dell’intervallo, accorcia con Gianluca Gnecchi. Nella ripresa, al minuto 73, Martelli raggiunge il pari con un bel diagonale. Nel finale grazie alla perla di Cassata dal limite dell’area segnava con un bellissimo pallonetto, i neroazzurri conquistano il vantaggio finale.

In tribuna, quale componente dello staff tecnico blucerchiato presente anche un grande ex Paolo Viviani, portiere neroazzurro protagonista alla fine degli anni Novanta e guardiano della porta nell’anno della promozione in serie C2.



TABELLINO IMPERIA 3 – 2 SAMPDORIA PRIMAVERA

IMPERIA 1° TEMPO – Trucco; Gandolfo, De Bode, Scannapieco, Malandrino (23’ Fazio);Fatnassi, Sancinito, Gnecchi; Minasso, Capra, Travella. All.: Lupo

IMPERIA 2° TEMPO – Trucco; Malltezi, Luisi, Fazio, Malandrino; Fatassi, Kacellari, Martelli; Travella, Calderone, Cassata. All.: Lupo

SAMPDORIA 1° TEMPO – Saio; Aquino, Napoli, Yepes, Obert, Giordano, Somma, Francofonte, Montevago, Trimboli, Kracwzyk. All.: Tufano

SAMPDORIA 2° TEMPO – Zovko; Napoli (Hermassen), Obert (Migliardi), Brentan, Somma (Paoletti), Sepe, Miceli, Di Stefano (Polli), Siatounis, Canovi, Montevago. All.: Tufano