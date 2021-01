Ventimiglia. A seguito del passaggio della Liguria a “zona gialla”, a partire da lunedì 1° febbraio musei e fortezze statali riaprono al pubblico dal lunedì al venerdì.

In Liguria perciò i musei statali riaprono al pubblico nei giorni feriali, secondo quanto previsto del DPCM del 14 gennaio 2021. A Ventimiglia saranno nuovamente aperti al pubblico il museo preistorico dei Balzi Rossi e, a partire da mercoledì 3 febbraio, l’Area archeologica di Nervia.

Forte San Giovanni a Finale Ligure sarà invece aperto ogni venerdì. In provincia della Spezia si potranno visitare il Museo archeologico nazionale di Luni e la Villa romana del Varignano a Portovenere. Fortezza Firmafede a Sarzana riaprirà al pubblico da martedì 2 febbraio con la nuova mostra “BANKSY. 2002-2007 prints selection”.

Gli ingressi ai musei saranno contingentati per consentire una visita in completa sicurezza. Per prenotare è attivo il portale dedicato www.musei.liguria.beniculturali.it/prenota.

Imperia

Museo preistorico dei Balzi Rossi | VENTIMIGLIA

Dal lunedì al venerdì 8.30 -19.30

Area archeologica di Nervia | VENTIMIGLIA

Mercoledì-giovedì-venerdì 9.00-17.00

La Spezia

Museo archeologico nazionale di Luni e zona archeologica | LUNI

Dal lunedì al venerdì 8.30 -19.30

Villa romana del Varignano | PORTOVENERE

Dal lunedì al venerdì 9.00-14.30

Fortezza Firmafede | SARZANA (da martedì 2 febbraio)

Dal lunedì al venerdì 10.00-19.00

Savona

Forte San Giovanni | FINALE LIGURE

Venerdì 11.30-18.30

Per info: www.musei.liguria.beniculturali.it.