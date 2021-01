Lavori pubblici ed elezioni, il punto con il vicesindaco di Diano Marina Za Garibaldi

Sanremo. Il vicesindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi, ospite dei nostri studi, fa il punto della situazione a 6 mesi dalla fine del mandato dell’amministrazione guidata da Giacomo Chiappori, in particolare per quanto riguarda la delega più importante che ricopre, quella ai Lavori pubblici.

Za Garibaldi fa una panoramica degli interventi a cominciare da quello che più sembra stargli a cuore, il riutilizzo dell’ex sedime ferroviario, senza dimenticare il nuovo polo scolastico e nemmeno il futuro Palacongressi previsto sul molo delle Tartarughe, operazione, che, però, attribuisce come paternità e merito al sindaco uscente .

A proposito della sua designazione da parte di Chiappori a candidato a succedergli, Za Garibaldi, preferisce rimandare l’appuntamento con l’ufficializzazione: «Ne parliamo nei prossimi mesi, quando saranno terminati i lavori che mi sono prefisso di portare a termine».

Non manca un passaggio sulla messa in sicurezza dell’Incompiuta, per la quale occorrono svariati milioni di euro.