Lavori di manutenzione agli impianti di illuminazione, chiusa la Statale 718 a Sanremo

Sanremo. Anas ha programmato i lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di illuminazione della Galleria San Giacomo, sulla Statale 718 “di Sanremo” nel comune di Sanremo, provincia di Imperia.

Nel dettaglio la statale verrà chiusa al traffico dal km 6,000 al km 7,956 in direzione Imperia dalle 8 di lunedì 18 gennaio fino alle 18 del 3 marzo ad esclusione dei giorni festivi.

Il traffico veicolare, diretto a Imperia, verrà deviato allo svincolo “San Lazzaro” lungo la SS1 “Via Aurelia” o lungo le strade comunali: Via Giovanni Pascoli, Via Giovanni Borea, Via Martiri delle Foibe, Via San Francesco, Via Roglio, Via Francia, Via Martiri della Libertà e Via Galileo Galilei.