Sanremo. Sono al rush finale i lavori di riqualificazione dell’auditorium Franco Alfano. L’opera incompiuta che attende da oltre 15 anni di essere restituita alla città è praticamente pronta (vedi foto) e dovrebbe essere “inaugurata” entro la fine di febbraio, a pochi giorni dall’inizio del 71° Festival della Canzone Italiana.

Tra le pagine più tristi della città musica, la ri-costruzione dell’auditorium – in passato teatro prediletto dei musicisti jazz – era iniziata nel lontano 2003 salvo poi infrangersi in un contenzioso infinito tra la ditta appaltatrice e il Comune. Negli ultimi due anni la svolta grazie all’amministrazione Biancheri che non solo ne ha rifinanziato i lavori ma è anche riuscita nel trovare un accordo risolutore con l’Impresa Negro che si era aggiudicata l’appalto conteso.

In ritardo di alcuni mesi rispetto alle prime ipotesi di consegna anche a causa dell’emergenza Covid, i lavori stanno interessando da alcuni giorni alcune opere accessorie (come i bagni per i disabili) e soprattutto il parco Marsaglia, anch’esso interessato da una riqualificazione straordinaria del verde pubblico.