L’attore Antonio Carli si schiera con il Festival: «Ma riapriamo i teatri per tutti»

Sanremo. L’attore imperiese Antonio Carli, ospite dei nostri studi, difende, pur ammettendo di non seguirlo, il Festival di Sanremo, collegando lo svolgimento della kermesse canora alla speranza che, finalmente, si possano riaprire i teatri

«Speriamo che questa edizione del Festival aiuti il mondo dello spettacolo a ripartire. Non siamo contrari a priori al Festival, siamo favorevoli, è un grande momento di spettacolo, facciamo sia il nostro biglietto da visita, per dire l’avete fatto per lui fatelo anche per noi», dice Carli.

Antonio Carli parla delle difficoltà che il settore del teatro e della cultura sta affrontando in questo periodo di prolungata pandemia, senza mancare di dare appuntamento al pubblico che lo segue a momenti migliori.