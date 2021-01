La serie D torna in campo per i recuperi e il turno infrasettimanale dei gironi A e C

Genova. Torna in campo la Serie D con le partite della 15^ giornata dei gironi A e C ed i recuperi degli altri raggruppamenti in programma mercoledì 20 gennaio alle 14.30. Lo annuncia la Lnd.

L’unica variazione d’orario riguarda Sanremese-Vado che prenderà il via alle 15. Nel programma dei recuperi del 20 gennaio è stata inserita anche la gara valida per la 12^ giornata del girone I Rende-Santa Maria Cilento.

Queste le partite rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana sono superiori a tre: Delta Porto Tolle-Chions (C) e il recupero della 10^ giornata del girone E Cannara-Flaminia.

La sfida Arconatese-Folgore Caratese sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

Le dirette in modalità live streaming sui canali web e social ufficiali delle società.

Le designazioni arbitrali

Girone A: Bra – Hsl Derthona (Angelo Tomasi di Lecce), Arconatese – Folgore Caratese (Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore), Borgosesia – Varese (Gianluca Natilla di Molfetta), Casale – Chieri (Cristian Romei di Isernia), Castellanzese – Sestri Levante (Gerardo Simone Caruso di Viterbo), Gozzano – Caronnese (Leonardo Mastrodomenico di Matera), Lavagnese – Imperia (Domenico Mirabella di Napoli), Legnano – Fossano (Ciro Aldi di Finale Emilia), Saluzzo – Pontdonnaz Honearnad (Dylan Marin di Portogruaro), Sanremese – Vado (Giuseppe Rispoli di Locri).

Girone C: Mestre – Montebelluna (Matteo Canci di Carrara), Trento – Adriese (Andrea Bortolussi di Nichelino), Ambrosiana – Campodarsego (Valentina Finzi di Foligno), Arzignano Valchiampo – Cjarlins Muzane (Emanuele Bracaccini di Macerata), Belluno – Virtus Bolzano (Davide Santarossa di Pordenone), Este – Cartigliano (Enrico Eremitaggio di Ancona), Union Clodiense Chioggia – Manzanese (Francesco Burlando di Genova), Union Feltre – Caldiero Terme (Davide Matina di Palermo), Union San Giorgio Sedico – Luparense (Nicolo’ Dorillo di Torino).

RECUPERI

7^ e 8^ giornata

Girone B: Breno-Nibionnoggiono (Marco Menozzi di Treviso), Vis Nova Giussano-Villa Valle (Saverio Esposito di Ercolano).

6^ e 7^

Girone D: Aglianese-Corticella (Piero Marangone di Udine), Bagnolese-Correggese (Guido Iacopetti di Pistoia), Fiorenzuola-Forlì (Lucio Felice Angelillo di Nola), Seravezza-Progresso (Stefan Arnaut di Padova).

3^ e 6^

Girone E: San Donato Tavarnelle-Scandicci (Riccardo Galasso di Ciampino), Sangiovannese-Siena (Claudio Campobasso di Formia).

5^ e 7^

Girone F: Rieti-Porto S. Elpidio (Michele Pasculli di Como), Castelfidardo-Vastese (Simone Nuzzo di Seregno).

6^ e 7^

Girone G: Giugliano-Carbonia (Stefano Moretti di Como), Arzachena-Team Nuova Florida (Federico Muccignato di Pordenone).

5^ e 7^

Girone H: Brindisi-Molfetta (Enrico Gigliotti di Cosenza), Gravina-Fasano (Carlo Esposito di Napoli).

6^, 7^ e 12^

Girone I: Fc Messina-Marina Di Ragusa (Lorenzo Maccarini di Arezzo), Troina-Castrovillari (Stefano Grassi di Forlì), Rende-S. Maria Cilento (Erminio Cerbasi di Arezzo).